La Polizia Municipale informa la cittadinanza che in occasione del “XXVI Anniversario Strage di Capaci”, in città si svolgeranno varie attività commemorative, con due cortei programmati per il giorno 23 maggio 2018che partiranno rispettivamente da via D’Amelio e dall’Aula Bunker della casa circondariale dell’Ucciardone, per ricongiungersi presso l’Albero Falcone di via Notarbartolo.

Per le varie manifestazioni programmate sono state emesse le ordinanze n.568, 575, 577 e 578 c.a. consultabili presso il sito istituzionale del Comune di Palermo.

Si richiama l’attenzione dei residenti delle vie interessate alle manifestazioni ed al passaggio dei cortei di rivolgere particolare attenzione ai cartelli mobili di zona rimozione recanti l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati,dalle ore 07,00 del 22 maggio 2018 alle ore 24 del 23 maggio 2017 e comunque sino a cessate esigenze.

O.D 568

Via Notarbartolo nel tratto compreso tra le vie della Libertà e Sciuti/Terrasanta (escluse): chiusura al transito veicolare dalle ore 12 del 23 maggio e sino a cessate esigenze:

Corteo: partenza alle ore 15,30 da via D’Amelio, e per via A. Siciliana, via G. Alessi, via Marchese di Villabianca, via Rutelli, via E. De Amicis, via Ugdulena, via della Liberta’, via F.P. Di Blasi, via V. Alfieri, via Pirandello, via Pipitone Federico, via G. Leopardi, via Notarbartolo e arrivo “Albero Falcone”.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati,dalle ore 07,00 del 22 maggio 2018 alle ore 24 del 23 maggio 2017 e comunque sino a cessate esigenze nelle seguenti vie:

via D’amelio, largo G. La Loggia, via dell’ Autonomia Siciliana , via Giuseppe Alessi , via M. Rutelli (tra via Marchese di Villabianca e via De Amicis), via De Amicis (tra via M. Rutelli e via Ugdulena), via Ugdulena (tra le vie vie De Amicis e della Libertà), via F.P. Di Blasi (tra le vie della Libertà e V. Alfieri), via V. Alfieri, via L. Pirandello, via Pipitone Federico (tra le vie Pirandello e Leopardi), via Leopardi (tra la via Pipitone Federico e la via Notarbartolo), piazza M. Boiardo via Lo Jacono (tra le vie G. Di Marzo e D. Costantino), piazzale B. Lavagnini, via P. Mattarella, piazza A. Mordini, (porzione di piazza compresa tra il prolungamento di via La Farina e via della Libertà), via Marchese Ugo, piazza L. Scalia, via C. Nigra (tra piazza Mameli e via P. Mattarella), piazza Mameli, via XX Settembre (tra piazza L. Scalia e piazza Mameli), via D. Almeyda (tra via F. Lo Jacono e via P. Mattarella), via D. Costantino (tra via P. Mattarella e via F. Lo Jacono), piazza Verdi.

Chiusura al transito veicolare al momento del passaggio dei corteo, che transiterà nel sotto descritto percorso, dalle ore 16,00 e sino a cessate esigenze, per il giorno 23 maggio 2018:

partenza dall’Aula Bunker di via Remo Sandron e per via Duca Della Verdura, via Notarbartolo e arrivo “Albero Falcone”.

Via Remo Sandron, via delle Croci (tra le vie P. Calvi e R. Sandron) via Ferro Luzzi (tra le vie R. Sandron e Duca della Verdura), via Duca della Verdura, via Frà G. Pantaleo, via E. Albanese ( tra piazza della Pace e via P. Calvi), via A. Catalano (tratto compreso tra ml. 40,00 prima l’ingresso della Caserma Lungaro e largo Traina), via E. Loi, largo C. Traina, via dell’Università (tra via Maqueda e salita Raffadali), salita Raffadali (tra vicolo Panormita e via dell’ Università), vicolo Panormita, via G. D’Alessi (tra piazza Bologni e via Maqueda), via Maqueda (tra piazza Villena e via dell’ Università).

Inoltre:

piazza Magione, nello slargo della piazza, fuori dai flussi veicolari delle vie limitrofe: Chiusura al transito veicolare dalle ore 8,00 del 21 maggio 2018 e sino a cessate esigenze. Intera piazza, inclusa l’area di sosta compresa tra la piazza e la via Carlo Rao: Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 7,00 del 22 maggio 2018alle ore 24 del 23 maggio 2018 e comunque sino a cessate esigenze;

via Carlo Rao, via G. Filangeri (tra le vie C. Rao e Botta), via C. Botta, via Magione (tra la via Garibaldi e piazza Magione), via C. Pardi, via F. Evola (tra via Pardi e piazza dello Spasimo), piazza Due Palme, via Torre di Gotto, piazza Colonna via Gagini (tra il civico 35 e piazza S. Domenico), piazza G. Meli, via G. Meli.

O.D. 575 Manifestazione commemorativa D.D. “E. De Amicis”

VIA NAZARIO SAURO Tratto compreso tra via L. Settembrini (esclusa) e la laterale di Viale Regione Siciliana (esclusa); Chiusura al transito veicolare, dalle ore 08,30 del 23/05/2018 sino alle ore 1230 e comunque sino a cessate esigenze; Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 07,00 del 23/05/2018 sino alle ore 13,00 e comunque sino a cessate esigenze;

O.D. 577 (Integrazione della O.D. 568)

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 00.00 alle ore 24,00 del 23 maggio 2018 e comunque sino a cessate esigenze nelle seguenti vie:

piazza S. Domenico, piazza Verdi, via Pignatelli Aragona (tra piazza Verdi e 100 metri della stessa), via Favara (tra piazza Verdi e via Scarlatti), via Donizetti (tra piazza Verdi e via Scarlatti), via Rossini (tra piazza Verdi e via Scarlatti), via G. Vaglica (tra piazza Verdi e via Sperlinga), via Cavour (tra via Maqueda e via Valenti).

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati,dalle ore 07,00 del 22 maggio 2018alle ore 24 del 23 maggio 2017 e comunque sino a cessate esigenze nelle seguenti vie:

via Marchese di Villabianca (tratto 50 metri prima e dopo le vie Alessi e Rutelli (carreggiate di monte e di mare);

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati,dalle ore 00,00 alle ore 24 del 23 maggio 2017 e comunque sino a cessate esigenze:

piazza Bellini intera area compresi gli stalli di sosta riservati sul fronte di via Maqueda;

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati,dalle ore 19,00 del 22 maggio alle ore 24 del 23 maggio 2017 e comunque sino a cessate esigenze

via F. Crispi (tra via E. Amari e via M. Stabile)

O.D. 578

via Vito Schifani, tratto compreso tra viale Maria SS. Mediatrice e via Palmerino e piazza G. Turba (escluse)

Chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, nel giorno 23 maggio 2018 dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e comunque sino a cessate esigenze.-

Com. Stam.