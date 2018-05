Sabrina Figuccia (Udc): Hotspot a Palermo? I residenti non ci stanno

Oggi un nutrito gruppo di residenti si è dato appuntamento in Via Patti, presso il bocciodromo San Vincenzo, proprio all’ingresso di Fondo San Gabriele, dove il Comune avrebbe intenzione di realizzare un hotspot per migranti. A renderlo noto Sabrina Figuccia Consigliere comunale Udc, che prosegue:”un coro unanime, rappresentato con cartelli molto espliciti, dal semplice “no hotspot a Palermo” a “Saviamo Palermo, prima noi palermitani” e ancora “Siamo realisti, non siamo razzisti” per raccontare il disagio di chi proprio non ci sta a vedere realizzato sotto casa propria una sorta di tendopoli dalla dubbia utilità sociale. Ma a dire no, non sono stati solo i residenti. Infatti-prosegue Figuccia-ho trovato molto interessanti le motivazioni espresse da alcuni tecnici che hanno sottolineato l’incompatibilità di questa area con argomentazioni legate a vincoli urbanistici, così come quelle dello storico Ettore Piccione intervenuto all’incontro, che ha evidenziato l’importante valenza storico-monumentale di Fondo San Gabriele, che andrebbe valorizzata con adeguati interventi. Infine ultimo elemento, sottolineato da medici e esperti in ambito sanitario come il Dott. Franco Palmeri che ha evidenziato i possibili rischi per la salute, dato l’altissimo tasso di malattie infettive, facilmente trasmissibili ai residenti, vista anche l’ampiezza dell’area in questione e la complessità nel far rispettare i rigidi protocolli sanitari, previsti dalla legge. Per tutte queste ragioni oggi sono ancora più convinta della necessità di esprimere un parere contrario sia in commissione, chiamata in questi giorni a studiare la proposta, che in consiglio comunale, quando sarò chiamata a dire la mia.”

