Accademia di Belle Arti di Urbino omaggia l’Arma dei Carabinieri per l’impegno nelle missioni internazionali

Urbino, 21 maggio 2018. Nel pomeriggio, presso la Chiesa dei Carmelitani Scalzi adiacente l’Accademia di Belle Arti, il Presidente dell’Accademia, Sen. Giorgio Londei ha consegnato al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri una cartella d’arte dal titolo “Oltre i confini”. Presenti in rappresentanza Regione Marche il consigliere Gino Traversini, il Prefetto di Pesaro e Urbino, Carla Cincarilli, il Rettore dell’Università di Urbino, Vilberto Stocchi, i Vertici dell’Arma e autorità civili e militari.

Una cerimonia voluta dall’Accademia di Belle Arti di Urbino per rendere omaggio all’impegno internazionale che vede i Carabinieri operare oltre i confini nazionali in aree di crisi per contribuire a ristabilire e a garantire pacifiche condizioni di vita e il rispetto dei diritti umani.

L’edizione d’arte, che rappresenta graficamente l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contesto internazionale in oltre due secoli di storia, curata dal Prof. Giovanni Turria, contiene un’acquaforte dell’allievo Mattia Pedrazzoli del Biennio Specialistico in Edizioni e Illustrazioni per la Grafica d’Arte.

Il Prof. Gianluca Murasecchi, nel commentare l’opera, evidenzia come l’acquaforte di Mattia Pedrazzoli diffonde “immediatamente questo connubio ideale tra una forte presenza vi­gile, il Carabiniere, al lato di una forte icona ideale, la bandiera. Riprendere il concetto di sacralità di un dovere è senso estensibile per chi crea la cultu­ra e per chi la difende. Il Carabiniere rappresentato da Mattia Pedrazzoli è anche quello chiamato dalle missioni con mandato Nato, ONU, UE che si sono alternate negli ultimi decenni anche con terribili costi umani pagati con decine di caduti dal dopo­guerra ad oggi, così il Carabiniere ha uno sguardo ri­volto oltre il limite del suolo patrio, realizza un farsi strumento dell’umanità, in un luogo indeterminato, sopranazionale”.

Dichiarazioni del Senatore Londei: “L’omaggio dell’Accademia di Belle Arti di Urbino per l’Arma dei Carabinieri rappresenta una cerimonia storica in quanto per la prima volta avviene in presenza del Comandante Generale Giovanni Nistri”.

“Racchiudere in un’immagine l’impegno dell’Arma dei carabinieri nel contesto internazionale, in oltre due secoli di storia; rappresentare graficamente una realtà composita fatta di molteplici competenze, basata su valori profondi e su un’organizzazione articolata e complessa, non era compito semplice. L’opera Oltre i confini, con semplicità e tratti decisi, frutto di straordinaria sensibilità artistica e umana, riesce nell’impresa” – ha affermato il Comandante Generale. “I Carabinieri sono presenti in Paesi molto diversi tra loro, vigilando sul rispetto diritti umani e sull’osservanza degli accordi di pace. L’Arma – ha proseguito il generale Nistri – è unanimemente considerata punto di riferimento nel settore, grazie alla capacità dei suoi appartenenti di coniugare spiccate competenze militari e di polizia con una profonda umanità e un innato rispetto dell’altro, chiunque altro”.