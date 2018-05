Sabrina Figuccia: “l’hotspot èuna minaccia per la città. Sarò al fianco di chi protesta

Sarò presente per dare il mio supporto sul piano istituzionale e la mia solidarietà personale a tutti coloro, residenti e non solo, che si sono dati appuntamento , 21 a partire dalle 16.00 in Via Patti, presso il bocciodromo San Vincenzo, proprio all’ingresso di Fondo San Gabriele, dove il Comune avrebbe intenzione di realizzare un hotspot per migranti. A renderlo noto Sabrina Figuccia Consigliere comunale Udc, che prosegue:”si tratta di un’area di quasi 50 mila mq, destinata a verde storico con un vincolo per la creazione di impianti sportivi ed è proprio in questo senso che il Sindaco dovrebbe impegnarsi invece di creare un nuovo ghetto che peggiorerebbe le già complesse condizioni del territorio. Per questo sarò al fianco dei residenti-continua Figuccia- insieme a storici, tecnici e personale sanitario per dimostrare che chi protesta contro la realizzazione di questo hotspot, costituito da tendostrutture e moduli prefabbricati, ha ragione su tutti i fronti. Non si possono più mascherare interessi e finto progressismo dietro il naturale spirito di accoglienza che contraddistingue noi palermitani. Anche il campo rom della Favorita doveva essere una soluzione temporanea e invece sappiamo tutti cosa è accaduto. Questa volta alzeremo le barricate e metteremo in campo tutte le azioni necessarie per fermare questo scempio ai danni dei palermitani che non intendono più rimanere in silenzio rispetto a scelte scellerate, in linea con una politica europea, che sono certa sarà respinta anche dal governo nazionale.”

