Figuccia: Basta ascari. Statuto o sarà Indipendenza

Parliamoci chiaro fratelli di nobile Sicula terra: il patto dell’Autonomia Siciliana è stato spudoratamente tradito da soggetti, che non hanno mai consentito l’applicazione degli articoli più importanti dello Statuto. Da soli, gli articoli 36, 37, 38 sarebbero bastati a garantire benessere ai siciliani, con il principio di perequazione, della territorialità delle imposte e della fiscalità di vantaggio. Oltre 10 miliardi l’anno ci sono stati sottratti e trattenuti da Roma con la complicità di servi pronti solo a garantirsi privilegi speciali, attraverso lo Statuto inapplicato. Lor signori non sono mai stati interessati alla Sicilia e hanno persino ignorato storie come quelle raccontate da recenti fatti di cronaca giudiziaria, che si sono annidati nelle torbide acque della clientela e della povertà economica, morale e istituzionale. Ma lasciatemi dire che continuando cosi’, ci stanno portando a rivendicare la libertà e l’indipendenza da Roma. È finito il tempo dell’elemosina.

Com. Stam.