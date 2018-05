Nino ‘u Ballerino ospite dell’esposizione canina presso il Parco della Favorita di Palermo

Un mini tour in giro per la Sicilia, tra Catania, Messina e Palermo per promuovere le eccellenze dello street food.

Fino a domani, il meusaro palermitano Nino ‘ u Ballerino sarà impegnato su tre fronti diversi: il Catania Street Food Fest, la manifestazione Little Sicily a Capo d’Orlando e l’esposizione internazionale canina a cura del Kennel Club che si tiene da oggi fino a domani presso il Parco della Favorita a Palermo.

Tre iniziative diverse, che vedono Nino ospite e animatore d’eccezione.

“Sono felice di partecipare a tutte e tre – spiega l’ambasciatore dello street food palermitano nel mondo – con degli stand e delle postazioni con le specialità che mi hanno permesso di conquistare l’affetto e il gradimento della gente”.

In merito alla kermesse canina, in particolare, Nino sottolinea l’importanza di educare al rispetto di tutti gli animali “di razza e non, perché sono i migliori amici dell’uomo”.

