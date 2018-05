BIAS cena beneficenza a 114 immigrati durante il Ramadan

Ore 20:00 Palazzo Gaetani di Bastiglia cena per 114 immigrati.

19 maggio 2018 , tra gli eventi organizzati nell’ambito della BIAS, alle ore 20.00 a Palazzo Gaetani di Bastiglia , Via Vittorio Emanuele 484 , si terrà una cena Ramadam nell’andron e dello stesso Palazzo offerta dalla Contessa Chiara Modica Donà dalle Rose. La cena vuole essere un momento di incontro per 114 poveri immigrati selezionati da Imam Pallavicini e altre confessioni religiose . La Biennale, rappresenta un momento di alto valore culturale per la città di Palermo e della Sicilia tutta. “ Porta ”, simbolo dell’edizione di quest’anno, rappresenta infatti un “ ponte ” tra la nostra terra, sempre stata il centro fisico oltrechè storico del Mediterraneo, e tutti i paesi circostanti. BIAS perciò ha coinvol to importanti luoghi storici, culturali e religiosi della città di Palermo del Quartiere Cassaro e la novità del 2018 è l’apertura di padiglioni diffusi sul territorio siciliano, egiziano ed israeliano con work-shop dedicati . La scoperta di luoghi pubblici di rilevanza artisco-culturale, che sono momentaneamente chiusi è una delle prerogative di WISH. Come già per la prima edizione, la BIAS è organizzata in Padiglioni che fanno riferimento ad antiche e nuove religioni o filosofie: gli artisti daranno vita ai vari Padiglioni della filosofia, Scientifico Darwiniano, delle Religioni Perdute, Indù, Buddista, Taoista, delle Religioni Africane, Esoterico e Abramitico che racchiude ebrei, cristiani, maroniti, ortodossi, protestanti e islamici.

Francesco Foresta Juniors