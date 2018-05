Trenitalia #lamusicastacambiando: il nuovo treno regionale Pop, anteprima in Piazza Verdi a Palermo

convoglio per i pendolari presentato da Onesti e Iacono (Presidente e AD Trenitalia) insieme a Musumeci, Falcone (Presidente e Assessore Regione Siciliana) e Marino (vice Sindaco Palermo)

in Sicilia 43 nuovi treni (21 Pop – 5 Flirt – 17 diesel): consegne previste dal 2019

Palermo: Il nuovo treno Pop ferma, in anteprima, nella centralissima piazza Verdi di Palermo, nuova tappa del road show di Trenitalia.

Nel Villaggio Trenitalia #lamusicastacambiando, da oggi fino a domenica 20 maggio, infatti, cittadini e turisti potranno visitare il modello in scala reale (1:1, lungo 16 metri) del treno e provare le caratteristiche del Pop, il nuovo convoglio della flotta regionale destinato a rivoluzionare anche in Sicilia l’esperienza di viaggio dei clienti.

Il Villaggio Trenitalia #lamusicastacambiando, è stato aperto oggi da Tiziano Onesti e Orazio Iacono, Presidente e Amministratore Delegato di Trenitalia, insieme a Sebastiano Musumeci Presidente Regione Siciliana, Marco Falcone Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità Regione Siciliana e Sergio Marino vice Sindaco di Palermo.

Costruiti attorno alle esigenze dei pendolari e del personale di bordo di Trenitalia, i nuovi treni Pop saranno più comodi, più sostenibili e più accessibili anche alle persone a ridotta mobilità e con disabilità. A partire dal 2019 saranno consegnati alla Regione Siciliana 43 nuovi treni: 21 Pop, 5 Flirt e 17 diesel che affiancheranno i 6 Jazz già in circolazione sulle linee dell’isola dal 2016, riducendo così l’età media dei convogli dai 24,5 anni del 2017 ai 7,6 del 2021.

L’arrivo dei treni Pop e Rock (convogli treni a doppio piano richiesti per aree metropolitane a elevata frequentazione) si inserisce in una strategia complessiva di rilancio del trasporto ferroviario regionale e di una mobilità che privilegi, rispetto all’auto privata, soluzioni di trasporto collettive, condivise, integrate e sostenibili.

Alcuni effetti positivi di questa strategia iniziano ad essere percepiti dai clienti regionali di Trenitalia. Infatti, nei primi quattro mesi del 2018, in Sicilia, l’86,5 per cento (+1,5 per cento vs 2015) delle corse è arrivato a destinazione puntuale.

I risultati vengono confermati anche dalle indagini demoscopiche condotte da società esterne. A dichiararsi soddisfatti del viaggio nel suo complesso (puntualità, pulizia, comfort, informazioni e permanenza a bordo) è l’85,5 per cento dei pendolari siciliani di Trenitalia.

Soddisfazione cresciuta del sette per cento, con punte del +18,2 per le pulizie e del +17,3 per la puntualità (dati 2018 vs 2014). Le cancellazioni nello stesso periodo si sono ridotte del 50 per cento e scendono del 57,1 per cento per cause imputabili a Trenitalia.

Sul fronte del rinnovo della flotta, l’accordo quadro, siglato con le aziende vincitrici della gara internazionale, consentirà a Trenitalia di acquistare 300 Rock da Hitachi Rail Italy e 150 Pop da Alstom Italia per un totale di 450 convogli e un investimento di oltre 4 miliardi di euro. Una maxi commessa che, per valore economico e numero di treni, non ha precedenti in Italia.

L’obiettivo di Trenitalia è quello di avere un ritmo di fornitura che superi i 13 treni al mese, da consegnare in coerenza con i Contratti di servizio che le Regioni hanno sottoscritto e sottoscriveranno con l’impresa di trasporto del Gruppo FS Italiane.

Al centro del tour nelle piazze italiane c’è sempre anche la musica. Sul sito web dedicato lamusicastacambiando.it – che ha già raggiunto oltre 390mila visualizzazioni – è possibile registrarsi alle singole tappe per poter accedere al villaggio e toccare con mano l’innovazione dei nuovi treni regionali. Il Villaggio Trenitalia #lamusicastacambiando, in piazza Verdi a Palermo, ospita nei quattro giorni di apertura (17-20 maggio, 10.30-20.00) l’animazione musicale dei deejay di RTL 102.5 dalle 17 alle 19.30.

Ma la musica è anche online: su Spotify, si può seguire l’account #lamusicastacambiando, ascoltare e condividere le playlist dedicate all’iniziativa o cimentarsi nel crearne una nuova legata alla propria esperienza di viaggio.

