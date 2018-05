Polizia Municipale – Info viabilità 19 e 20 maggio 2018

Palermo: La Polizia Municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la viabilità cittadina nel weekend.

Sabato mattina si terrà la manifestazione di chiusura dei corsi di educazione stradale al teatro Massimo; l’evento, previsto per le ore 9.00, coinvolgerà gli alunni delle scuole cittadine, che si assembreranno a piazza Verdi alle ore 8.30; sabato e domenica piazza Verdi ospiterà anche l’evento “Road Show – la musica sta cambiando”. Domenica mattina si svolgerà una passeggiata ciclistica a traffico aperto con partenza alle ore 9.30 dal parco Uditore; dalle ore 14.00 nelle zone limitrofe al complesso monumentale S. Maria dello Spasimo saranno potenziati i servizi di sicurezza in relazione alla manifestazione “L’eredità di Falcone e Borsellino nel 26° anniversario delle stragi” prevista per le ore 19.00.

Domenica 20 maggio 2018

Ore 9.30 – zone Uditore/Libertà/Zisa – Passeggiata ciclistica Ciclo Amnesty

Itinerario: via Leonardo da Vinci, via Uditore, via G.B. Tiepolo, via Bernini, vile Michelangelo, rotonda viale Regione Siciliana N.O., via G. D’Arezzo, via P.pe di Palagonia, via P.pe di Paternò, via Piemonte, viale Campania, viale Brigata Verona, piazza Vittorio Veneto, via della Libertà, via Notarbartolo, via Terrasanta, via G. Cusimano, piazza Virgilio, via Dante, via Serradifalco, piazza Camporeale, piazza Sacro Cuore, via Guglielmo il Buono, Giardino della Zisa, via Michele Piazza, via Zisa, via Mulini, via dei Mulini a Zisa, via degli Emiri, via Nina Siciliana, via Cosimo Aleo, viale Regione Siciliana N.O., rotonda via L. da Vinci, arrivo Parco Uditore.

Ore 14.00 (fino alle ore 24.00) – complesso Monumentale S. Maria dello Spasimo – “L’eredità di Falcone e Borsellino nel 26° anniversario delle stragi” (O.D. 579)

Piazza dello Spasimo, intero perimetro nel tratto compreso tra la via Filippo Evola (esclusa) e la piazza Carlo Ventimiglia: divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e sino al termine della cerimonia.

Piazza Carlo Maria Ventimiglia, nel tratto compreso tra piazza dello Spasimo sino al civ. 70 (compreso) della stessa: divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 14.00 alle ore 24.00.

