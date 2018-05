Auto: Open weekend da R.Star per il lancio della nuova Mercedes Classe A esperienze virtuali e test drive in showroom

Palermo. Nuovo open weekend da R.Star, la concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e smart a Palermo. Porte aperte anche sabato 19 e domenica 20 maggio (ore 9/13 e 16/19) per il lancio della nuova Mercedes-Benz Classe A. In showroom, in viale Michelangelo 1632, sarà possibile effettuare i test drive e conoscere da vicino la prima auto con intelligenza artificiale, dotata dell’innovativo sistema multimediale MBUX, Mercedes-Benz User EXperience, una nuova frontiera di esperienza digitale che consente, attraverso la propria voce, di dialogare con l’auto per conoscere il meteo, avere consigli sul ristorante più vicino, accendere le luci interne o mandare un sms ad un amico.

Inoltre nuova Classe A riconosce le tue abitudini: i comandi vocali intelligenti con comprensione del linguaggio naturale attivati pronunciando “HeyMercedes” vengono memorizzati e nel tempo il sistema è in grado, ad esempio, di suggerire prima della richiesta da parte dell’utente, una telefonata da effettuare ad un determinato orario se rientra nelle sue abitudini quotidiane.

Esperienze virtuali e test drive della nuova Classe A

All’arrivo in showroom verrà consegnato all’ospite un braccialetto che gli permetterà di vivere una prima experience personalizzata. Infatti, avvicinandosi al corner, verrà riconosciuto e la voce di Mercedes gli darà il benvenuto. Indossando un visore, inoltre, potrà vivere un’esperienza virtuale in 3D toccando da vicino l’Hub creativo degli A-rtist a lavoro. E il volto della nuova Mercedes Classe A si svela attraverso il volto di ciascuno di noi. Attraverso la piattaforma justlikeyou.it è possibile caricare una propria foto che l’intelligenza artificiale trasformerà in ritratto da condividere attraverso i canali social o da ritirare, stampato su carta, in concessionaria durante il week-end. Sarà possibile scattarsi una foto anche in showroom per la creazione del ritratto cartaceo.

Com. Stam.