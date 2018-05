Milano: la Polizia di Stato commemora il 46esimo anniversario della scomparsa del Commissario Capo Luigi Calabresi

In occasione del 46esimo anniversario della scomparsa del Commissario Capo

Dr. Luigi Calabresi e in ricordo delle vittime della strage avvenuta il 17 maggio

1973 in via Fatebenefratelli 11, questa mattina alle ore 10.30 presso la

Questura di Milano si svolgerà la cerimonia commemorativa.

La commemorazione, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale

della Pubblica Sicurezza Prefetto Franco Gabrielli, del Questore di Milano

Marcello Cardona, dei familiari e delle Autorità civili e militari, sarà preceduta

alle ore 09.45 dalla deposizione di una corona presso la lapide posta in ricordo

dei Caduti della Polizia di Stato a cura dell’A.N.P.I.

Dopo il saluto rivolto agli ospiti, il Questore di Milano Marcello Cardona

introdurrà il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana per un ricordo

della figura del Commissario Capo Calabresi. Al termine, prima della

deposizione alle ore 11.30 delle corone di alloro al busto del Commissario Capo

Luigi Calabresi da parte del Capo della Polizia Direttore Generale della

Pubblica Sicurezza, della Regione Lombardia, del Comune di Milano, della Città

Metropolitana di Milano e dell’ANPI, prenderà la parola il Capo della Polizia –

Prefetto Franco Gabrielli .

La cerimonia commemorativa si concluderà con la deposizione delle corone del

Capo della Polizia, della Regione Lombardia, del Comune di Milano, della Città

Metropolitana di Milano, dell’ ANPI e delle OO.SS CGIL/CISL/UIL presso la

lapide esterna alla Questura, a ricordo delle vittime della strage del 1973.