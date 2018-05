Passaggi a livello. Nota del Sindaco di Marsala per il ripetersi di alcune chiusure prolungate

Non è la prima nota che il sindaco Alberto Di Girolamo invia alla Direzione regionale delle Ferrovie per contestare la prolungata chiusura, a Marsala, di alcuni passaggi a livello. L’ultima segnalazione è di pochi giorni fa, a seguito di malfunzionamenti verificatisi sia a Birgi (treno fermo e barre abbassate per circa 20 minuti) che in via Lipari. “Qui, scrive il sindaco Di Girolamo, il passaggio a livello è rimasto chiuso dalle ore 21 alle ore 21:30 senza il transito di alcun treno. Fatto gravissimo, tenuto conto che tra i mezzi in attesa c’erano anche quelli dei Vigili del Fuoco”. Nell’ennesima contestazione del Comune di Marsala si chiede, altresì, di intervenire con celerità affinché tali eventi non si ripetano più. Purtroppo, sono fatti incresciosi che si ripetono spesso, testimoniate anche con foto e post sui social. La chiusura prolungata dei passaggi a livello può causare infatti ritardi negli interventi di soccorso e pubblica sicurezza, con grave nocumento per la cittadinanza. Sul punto, il sindaco Di Girolamo ha più volte richiamato l’attenzione delle FS incontrando i vertici a Palermo. Le soluzioni definitive prospettate vanno sempre più nella direzione di realizzare sottopassi o cavalcavia laddove maggiore è l’attesa ai passaggi a livello chiusi. In attesa di questo, il sindaco Di Girolamo chiede “una soluzione rapida, utilizzando le tecnologie in atto esistenti”.

