Galici (UGL): ipocrisia di certi sindacati incapaci di lottare”

Palermo: “Apprendiamo con stupore dai sindacati CISL CSA e Uil l’indizione dello stato di agitazione a seguito della decisione dell’amministrazione comunale di inviare formale diffida ai lavoratori che hanno percepito l’indennità di videoterminale e beneficiari altresì di progressione orizzontale – a renderlo noto è Daniele Galici, dirigente Ugl che prosegue – Decisione arbitraria, quella dell’amministrazione, posta senza un preventivo confronto per cercare altre strade per il recupero delle somme.

Inevitabile chiedersi sulle scrivento OO.SS. :Dove sono state fino ad ora ? Forse sono state igenue?

Perché non hanno chiesto convocazione all’amministrazione per gli opportuni chiarimenti del caso? I quesiti sorgono spontanei. Emerge a chiare lettere come si stiano spogliando della logica sindacale che dovrebbe mettere al centro, lotta, contrattazione e negoziazione per dirottare la questione su una vertenza tipicamente legale tutto a spese e a rischio dei lavoratori. Corre l’obbligo infine denunciare come il succitato dirottamento alle vie giudiziarie comporti l’inevitabile impantanamento della questione, nelle tempistiche giurisprudenziali agevolando così l’amministrazione Orlando. Interviene sulla vicenda anche il consigliere comunale Sabrina Figuccia: “Ai sensi del Tuel, chiederò l’invio di un commissario ispettivo al Comune per il chiarimento dei fatti”.

Com. Stam.Ric. Pubbl.