Firmata intesa tra il Dipartimento della protezione Civile e Arma dei Carabinieri

È stato sottoscritto oggi a Roma un protocollo d’intesa, di durata triennale, tra il Dipartimento della Protezione Civile e l’Arma dei Carabinieri.

L’intesa – firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e dal Comandante Generale dell’Arma, Giovanni Nistri – prevede lo sviluppo di un programma di attività comuni volto a conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell’ambito dei contesti emergenziali, della previsione e della prevenzione dei rischi naturali e antropici.

“La sorveglianza antincendio boschivo, la previsione del rischio da valanga o la messa in sicurezza e il trasporto delle opere del patrimonio culturale di particolare valore, sono solo alcune delle attività che abbiamo condiviso in passato con l’Arma dei Carabinieri – ha detto Angelo Borrelli – ed ogni volta abbiamo potuto apprezzare la loro grande professionalità. Per questo motivo siamo particolarmente orgogliosi per la firma di un protocollo che renderà ancora più forte il legame con un’Arma che è un vanto per tutto il nostro Paese”.

“I rapporti tra il Dipartimento della Protezione Civile e l’Arma dei Carabinieri da sempre sono stati uno dei punti di forza del sistema Paese – ha affermato il Comandante Generale Giovanni Nistri – Rinnovare questa collaborazione è indispensabile, così facciamo un ulteriore passo in avanti nel bene del Paese di cui ci onoriamo di fare parte”.