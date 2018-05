Comune Rap, Ferrandelli: “Azienda a rischio default, non ci interessa aver avuto ragione: ora urge soluzione”

Palermo, 15 maggio – “Come abbiamo denunciato più volte, la Rap è una società a rischio default e adesso la drammatica situazione in cui verte è certificata dalla stessa azienda”. Così Fabrizio Ferrandelli, leader dell’opposizione a Palazzo delle Aquile, commentando la relazione del primo trimestre della Rap.

“I numeri e i dati dipingono una realtà chiara e, visto che è finita la campagna elettorale, non ci basta sapere di avere avuto ragione – precisa Ferrandelli – bisogna correre subito ai ripari, evitando che fra qualche anno la Corte dei Conti ci dica quello che oggi già sappiamo.

È arrivato il momento di una grande operazione verità: bisogna ragionare in prospettiva ed evitare che Palermo sia solo una città da cui scappare. Noi avevamo fatto una diagnosi, gli accertamenti ci stanno dicendo che quella diagnosi era corretta, ma ora serve una terapia urgente, prima di arrivare alla cancrena, evitando che dopo il fallimento dell’Amia si debba assistere anche a quello della Rap. Non è un dibattito tra gestione pubblica o privata – spiega – a noi sta bene pubblica per come è, ma innanzitutto ci interessa che l’azienda rimanga in vitae, che produca utili e garantisca i servizi.

L’amministrazione – conclude Ferrandelli – deve nominare in fretta il Cda che, nella pienezza delle sue funzioni, ci dica cosa intende fare e si confronti con noi”.

