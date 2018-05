Caracausi (Idv): “Montante, cittadini hanno diritto a verità”

“L’arresto di Antonello Montante e di autorevoli esponenti delle forze dell’ordine pone in evidenza, oggi più che mai, la necessità di affrontare in modo serio la questione morale in Sicilia e in tutta Italia. I cittadini che credono nell’onestà e nella legalità non possono che restare smarriti di fronte a queste notizie, che gettano pesanti ombre sulle istituzioni e sulle associazioni di categoria. Chiediamo alla magistratura di fare piena luce su questa vicenda, i cittadini hanno il diritto di conoscere la verità su fatti e situazioni che hanno influenzato la Sicilia negli ultimi anni”. Lo dice Paolo Caracausi, vicesegretario regionale di Idv.

Com. Stam.