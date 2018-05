Arresto Montante. Coordinamento Sinistra Comune:”Scenario inquietante e responsabilità gravi da noi denunciate già tempo fa”

Palermo – “Dall’arresto di Antonello Montante emerge un contesto inquietante che, tuttavia, non ci stupisce. Riponiamo fiducia nell’operato della magistratura ” – dichiara il coordinamento di Sinistra Comune.

“Il quadro emerso dalle indagini rivela i tasselli di un mosaico complesso, in cui si intravedono commistioni con pezzi di apparato dello Stato e condizionamenti di Confindustria alle politiche della regione Sicilia. Per noi la questione assume una connotazione politica proprio per il ruolo assunto da Confidustria in questi anni nelle politiche regionali. La vicenda chiarisce inoltre come la svolta dichiaratamente antimafia sia stata pianificata a tavolino solo per le apparenze: una mera operazione di facciata. Non stupisce dunque l’arresto di Montante – conclude Sinistra Comune – già da tempo avevamo denunciato e rilevato irregolarità ed incongruenze.”

Com. Stam.