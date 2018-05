Roma: Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia

Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia Roma, – 15.00 – 17:30

La Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia è una ricorrenza promossa dall’Unione Europea che si celebra il 17 di ogni anno.

La discriminazione basata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere non dovrebbe esistere nella nostra società, ma per molte persone in Europa è una realtà quotidiana. Le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali (LGBTI) continuano a essere discriminate in molti paesi dell’Unione ed è per questo che la Commissione Europea ha istituito questa giornata con lo scopo di combattere il pregiudizio alla diversità.

Per contrastare l’omofobia e per combattere la discriminazione basata sull’identità sessuale la Commissione ha presentato nel 2015 una “Lista di azioni per promuovere l’uguaglianza LGBTI” e una prima relazione sul loro stato di attuazione è stata pubblicata nel .

Agenda

14.30 – Registrazione e welcome coffe

15.00 – Saluti di Beatrice Covassi, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea

15.10 – Giulia Gianni, autrice di ‘Stiamo tutti bene’ (storia di una famiglia arcobaleno)

15.30 – Tavola rotonda con:

· Nadège Defrère, esperta di politiche contro la discriminazione, Direzione Generale Giustizia, Commissione europea

· On. Maria Spadoni, Vice Presidente della Camera dei Deputati (tbc)

· On Stefania Prestigiacomo, Deputato Forza Italia (tbc)

· On Ivan Scalfarotto, Deputato del Pd e Sottosegretario presso il Ministero dello Sviluppo Economico

· Gabriele Piazzoni, Segretario Nazionale Arcigay

16:45 – Dibattito con il pubblico

17:30 – Chiusura lavori

Modera: Valeria Manieri, Radio Radicale – l’evento sarà trasmesso in webstream

L’incontro si svolgerà presso la sede della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Via IV (Spazio Europa, Piano terra), Roma.

