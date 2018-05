Milano – Al via la mostra “I Carabinieri nella Grande Guerra” (Video)

Alla presenza del Generale di Divisione Teo LUZI, Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia”, e del Dott. Fiorenzo GALLI, Direttore Generale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, è stata inaugurata ed ha preso il via la mostra “I Carabinieri nella Grande Guerra”.

Dopo il successo riscosso a Roma, la mostra, rientrante nel programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario del primo conflitto mondiale, fa tappa a Milano e sarà visitabile, dall’11 al 20 maggio, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, in via San Vittore 21.

L’iniziativa racconta, attraverso un percorso espositivo realizzato con pannelli illustrativi ricchi di immagini d’epoca, il contributo fornito dall’Arma dei Carabinieri Reali e dal Corpo Reale delle foreste allo sforzo bellico del Paese nel corso della Grande Guerra. Suddivisi in sezioni tematiche, i pannelli spaziano dall’impegno dell’Arma come forza combattente, dai servizi di intelligence e dai compiti di polizia di militare svolti nelle zone di operazione all’impiego sul cosiddetto fronte interno, dalla preziosa attività di approvvigionamento del legname e del carbone, per usi bellici e civili, prestata dai Forestali a supporto delle forze combattenti, all’importante opera di salvaguardia e ricostruzione dei boschi depauperati, in particolare in quelle zone in cui si verificarono feroci scontri e distruzioni.

Dopo l’allestimento presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, la mostra sarà visitabile, dal 21 maggio al 4 giugno presso l’Archivio di Stato, in via Senato 10 e, dal 5 al 6 giugno, presso la Caserma Medici del Vascello, sita in via Alfonso Lamarmora 29, in occasione delle celebrazioni del 204° annuale di fondazione dell’Arma.