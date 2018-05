Fareambiente Sicilia adotta piano programmatico da sottoporre al governatore Musumeci

Questa mattina la folta comunità siciliana delle guardie ecozoofile del movimento ecologista Fareambiente si è riunita nella sede regionale di Palermo per tracciare la linea e le priorità dell’isola in materia ambientale . Alla presenza delle più alte cariche di Fareambiente ad iniziare dal presidente nazionale prof Vincenzo Pepe e dei coordinatori regionali del movimento Nicolò Nicolosi e delle guardie Antonio D’Agostino è stato adottato all’unanimità un documento programmatico da sottoporre al governatore siciliano Musumeci, in merito a criticità ambientali presenti nella regione siciliana. In particolare preoccupa la mancata adozione del piano di gestione rifiuti .