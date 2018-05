Galici (UGL): “Basta con il consociativismo e la demagogia. E’ tempo di voltare pagina”

“Dalle parole del segretario del CSA Nicola Scaglione trapela come la decisione del giudice del lavoro di riunificare i processi da parte dei circa 500 ricorrenti della Polizia Municipale “beneficiari” di almeno “un anno di sconto”, sia figlia di un proprio merito – ad affermarlo è il dirigente sindacale Daniele Galici che prosegue – Come UGL non possiamo che denunciare il consolidato consociativismo con l’amministrazione comunale da parte di qualche sindacato ad oggi, eccessivamente imperante. Troppa filosofia – aggiunge – La cruda verità è che i circa 1300 caschi bianchi dovranno attendere, lo ribadisco, quasi due anni per conoscere gli esiti giurisprudenziali di un interesse legittimo. Peraltro il mancato riconoscimento dell’indennità da parte del Comune pregiudicherà inevitabilmente coloro i quali sono prossimi al pensionamento. Trattasi infatti di una quota che ai sensi di una circolare è determinante ai fini del computo della pensione. Non vedo dunque garanzie e come dirigente di un importante sindacato non accetto demagogie e racconti distorti, quest’ultimi eccessivamente reiterati negli ultimi anni a causa di una scarsa e cattiva attività sindacale. È tempo di voltare pagina”.

