Presentazione dell’opuscolo “Truffe agli anziani – I CONSIGLI DELL’ARMA”

Venerdì , alle ore 12.00, presso la Prefettura di Alessandria, S.E. il Prefetto, Dr.ssa Romilda Tafuri ed il Comandante Provinciale Carabinieri, Col. Enrico Scandone, presenteranno, alla presenza del Procuratore della Repubblica, Dott. Tiziano Masini, l’opuscolo dal titolo “Truffe agli anziani – I CONSIGLI DELL’ARMA”, che, nel solco tracciato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con l’inserto pubblicato sul mensile “IL CARABINIERE”, intende rilanciare, su tutto il territorio provinciale, una capillare campagna informativa, adeguatamente strutturata attraverso il coinvolgimento di Enti Pubblici ed Ecclesiastici, Ordini Professionali, Associazioni di categoria e di pubblica assistenza.

Tra le tipologie di reato che vengono perpetrate, quella comunemente nota con il nome di “truffe agli anziani” è certamente tra le più odiose e, a causa anche del fisiologico “invecchiamento” della popolazione, tra quelle più diffuse.

Sono noti, purtroppo, gli episodi di sedicenti venditori, falsi incaricati del Comune o addetti al controllo dei contatori, i quali pongono in essere articolate forme di raggiro ai danni di privati cittadini, approfittando soprattutto della debolezza e della solitudine delle persone in età avanzata.

Analoghi sono i casi di falsi appartenenti alle Forze dell’Ordine che, con stratagemmi di vario tipo, arrivano a carpire la fiducia delle anziane vittime, inducendole a consegnare spontaneamente somme di denaro o altri beni di valore ovvero a consentire loro l’accesso in casa per poi approfittare di una loro distrazione per impossessarsi dei risparmi e/o dei ricordi di una vita.

Il fenomeno, pur non essendo allarmante nella nostra provincia, rende necessario un sempre maggiore impegno delle Istituzioni e, più in generale, della società civile che l’Arma alessandrina, in collaborazione con la Prefettura, ha inteso così coinvolgere nell’attività di prevenzione, attraverso la promozione di iniziative volte a migliorare l’attività di comunicazione ed informazione rivolta ai cittadini, con l’obiettivo semplice e allo stesso tempo molto significativo, di fornire consigli utili ai cittadini sulle tipologie di raggiri più diffusi.