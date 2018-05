Debiti fuori bilancio, Catania (SC): “tutela interessi legittimi cittadini. Importante vigililare come ribadito da presidente commissione bilancio Evola

Palermo – “Il consiglio comunale, malgrado i continui tentativi di ostruzionismo e le strumentalizzazioni – afferma Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune – di una parte delle opposizioni, mira a proteggere gli interessi legittimi dei cittadini, con l’approvazione dei numerosi debiti fuori bilancio. E’ quanto emerge dopo un’approfondita ed attenta disamina da parte della commissione bilancio, presieduta dalla consigliera Barbara Evola.

Riteniamo importante che si ponga particolare attenzione alle procedure e all’iter di ogni debito fuori bilancio per ridurre il carico che grava sul bilancio comunale. Per questa ragione sottolineiamo la rilevanza della richiesta, fatta dalla commissione bilancio al segretario generale, di vigilare sulla corretta procedura e sulla tempistica che, talvolta, rischia di far aumentare la quota dei debiti fuori bilancio.”

Com.