Flat tax. Favorevole o contrario?

Pescara, 8 maggio 2018: Questa settimana il sito ProVersi.it ha pubblicato un approfondimento sulla flat tax, un’imposta ad aliquota unica e fissa, che risponde al criterio di proporzionalità, differente dall’attuale sistema progressivo in vigore in Italia, dove le aliquote delle imposte sono determinate in base al livello di reddito.

I sostenitori della flat tax, tra cui il centro-destra italiano, sostengono che tale misura stimolerebbe la crescita economica e ridurrebbe l’evasione fiscale, secondo il principio “pagare meno per pagare tutti”. In Italia la combinazione di elevata tassazione e scarsi servizi pubblici genera evasione fiscale, tanto che il nostro paese detiene il primato di evasione dell’IVA in Europa. Una flat tax attorno al 15-20% abbatterebbe la pressione fiscale e di conseguenza incentiverebbe gli evasori a pagare le tasse. Inoltre, se combinata con una “no tax area” e altri correttivi a sostegno delle fasce più deboli, risponderebbe pienamente alle esigenze di solidarietà sociale ed equità fiscale e ne determinerebbe la compatibilità con l’articolo 3 e con l’articolo 53 della Costituzione.

La flat tax, inoltre, semplificherebbe il fisco, e i cittadini stessi potrebbero compilare da soli la propria dichiarazione dei redditi.

Per i detrattori di questa misura, non c’è alcuna correlazione tra pressione fiscale e evasione: evidenze empiriche dimostrano che i paesi dell’est Europa nei quali è in vigore la flat tax hanno un’evasione mediamente maggiore rispetto a quelli che non l’hanno adottata. Tutte le proposte di flat tax lasciano quasi invariata la situazione fiscale del ceto basso e del ceto medio, favorendo gli incapienti ma soprattutto le classi più agiate. Inoltre, la mancanza di progressività nella tassazione determinerebbe l’incostituzionalità della flat tax, poiché l’articolo 53 della Costituzione stabilisce il criterio di progressività delle imposte. La flat tax, non distinguendo le varie fasce di reddito, penalizzerebbe le classi sociali più deboli, avvantaggerebbe i ricchi e ridurrebbe le entrate fiscali, il che porterebbe ad una riduzione della spesa per i servizi pubblici fondamentali. Leggi la discussione: http://proversi.it/discussioni/pro-contro/186-flat-tax www.proversi.it; Pagina Facebook: https://www.facebook.com/iproversi; Profilo Twitter: https://twitter.com/iproversi

Com. Stam. Fonte ProVersi.it