TPMP. Orlando premia due agenti della Digos, l’artista Gabriella Pillitteri e Tina Montinaro

Nel corso di una cerimonia svoltasi pomeriggio a Villa Niscemi, Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito la pergamena della Tessera Preziosa del Mosaico Palermo a Ferdinando Urru e Francesco Giuliano, due agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Digos, che nell’ del 2017 sono intervenuti salvando la vita ad un cittadino a seguito di un grave incidente stradale avvenuto sulla A29. Il sindaco ha anche premiato Gabriella Pellitteri artista ed esperta in esplorazione tattile e a Tina Montinaro, fondatrice e presidente dell’Associazione Quarto Savona Quindici.

“L’amore per la vita, l’amore per l’arte e l’amore per la giustizia – ha commentato il sindaco Orlando -. sono i temi che hanno determinato il conferimento di questo riconoscimento. A loro, va il ringraziamento di tutta la comunità palermitana”.

