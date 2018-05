Figuccia, pronto ddl sulla tutela psicofisica dei lavoratori

Dopo un lungo iter di studi e approfondimenti, durato circa un anno, il deputato regionale presenta il ddl: “Tutela, promozione della salute e contrasto ai rischi psico-sociali sui luoghi di lavoro”. Già nell’aprile dello scorso anno si avviavano i lavori per la costituzione di un tavolo tecnico operativo sorto a seguito di un articolato itinerario di incontri tematici e conferenze durante le quali si è ragionato sugli orientamenti legislativi e la pianificazione di interventi mirati alla costruzione di servizi e percorsi metodologici dentro le istituzioni e le organizzazioni ad alta complessità.

Il tavolo tecnico, che si è proposto di partire dalle buone pratiche già esistenti finalizzate alla prevenzione del disagio lavorativo, al sostegno del benessere organizzativo e alla valorizzazione del potenziale dei dipendenti, si è costituito come gruppo di lavoro permanente formato da tecnici ed esperti del settore: dal Prof.re Francesco Pace dell’Università degli Studi di Palermo, Psicologo del Lavoro e delle organizzazioni, alla D.ssa Simona Basilea, Psicologa, Project Manager e Responsabile Sistema Qualità e Sicurezza sui luoghi di Lavoro presso la Società Servizi Ambientali di Palermo. Dalla D.ssa Piera Calafiore, Psicologa, PhD in Pubbliche Relazioni, Esperta in Orientamento, alla D.ssa Angela Cristofalo, Psicologa, Project Manager ed Esperta in Analisi organizzativa e delle mansioni.

“Oggi la bozza del testo di legge arriva sul tavolo della Presidenza dell’Assemblea per iniziare il suo iter parlamentare – afferma Figuccia, che ne ha sostenuto e promosso il percorso – Mi auguro di riscontrare l’opportuna sensibilità per un tema che non ha connotazioni politiche né tanto meno ideologiche. La tutela dei lavoratori passa da modelli organizzativi come questo e pertanto, il mio apprezzamento va al team di esperti che ha lavorato duramente per l’elaborazione dell’articolato al cuore del quale è posto il ruolo fondamentale dell’ascolto e del supporto psicologico”.

