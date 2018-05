Intimidazione ai sindaci di P. Empedocle e Ribera Solidarietà del presidente Miccichè: “Sulla legalità nessun passo indietro”

Palermo – “Esprimo la più sentita solidarietà a Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle, per l’inquietante atto intimidatorio che ha subito nell’esercizio delle sue funzioni e a Carmelo Pace, primo cittadino di Ribera, la cui auto è stata danneggiata davanti alla sede del municipio. Sulla legalità non si può fare alcun passo indietro. Episodi come questi vanno condannati, senza se e senza ma”. Così il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, dopo avere appreso le notizie relative alle minacce subite dai due primi cittadini dell’Agrigentino

Com. Stam,