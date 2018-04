Sabrina Figuccia: “Suolo pubblico, subito il regolamento per evitare anarchia”

“Uno stato di totale immobilismo quello che si registra ancora sul tema del regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto”. Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell’Udc, che prosegue: “Si continua erroneamente a discutere di proroghe, ma temo che in questo regime di incertezza si rischia di alimentare il caos, che perdura ormai da troppo tempo. Sono necessarie regole certe in modo tale che tutti, conoscendole, possano rispettarle. Per questo, oggi ho chiesto espressamente al presidente della Commissione Affari generali di convocare tutti i soggetti istituzionali, ma anche le associazioni di categoria affinché si possa finalmente trovare la quadra, dando luce ad un nuovo regolamento.

Autorizzazioni bloccate da gennaio, pedane installate e autorizzate a fianco di altre che invece ricevono sospensione da parte del SUAP. Se veramente questa Amministrazione ha a cuore lo sviluppo delle attività commerciali, tenendo conto dell’importanza che riveste, per il nostro turismo, l’attività dei locali pubblici, che dovrebbero essere il fiore all’occhiello della città, nell’anno della cultura, questo è proprio il momento di dimostrarlo, conciliando, con chiarezza, le esigenze dei residenti con quelle dei commercianti”.

Com. Stam.