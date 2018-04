MP e Uil Sicilia: Flussi Migratori, quali azioni per garantire la sicurezza? 1° Congresso Provinciale MP

Il 3 maggio 2018 alle ore 9,30 presso NH Hotel (già Hotel Jolly), in via Foro Italico 22/B a Palermo si terrà il primo congresso provinciale del sindacato della Poliziadi Stato “MP”.

La giornata sarà articolata in due momenti principali: la mattina si terrà un convegno finalizzato all’informazione e sensibilizzazione a favore delle Forze di Polizia e dei cittadini tutti, sul tema:

Accoglienza ed Integrazione in Sicurezza

Saranno nove i relatori invitati ad intervenire sul tema, tristemente attuale, chetocca, più di ogni altra, la realtà siciliana ed i suoi abitanti. Le norme, i progetti di inclusione sociale, le strutture ad hoc realizzate per gestire i flussi migratori coinvolgono, fra i vari attori, di un fenomeno che sembra non vedere una fine prossima, in prima linea anche le Forze di Polizia. È quindi intenzione dei dirigenti MP offrire un momento di confronto, tra le parti interessate e la cittadinanza che vorrà prenderne parte. Importante la scelta di MP di dar voce non solo agli attori Istituzionali, ma anche ai rappresentanti delle associazioni coinvolte. Tra i relatori, infatti, anche il presidente dell’associazione Ghanese a Palermo ed il presidente della ONG per la Cooperazione Internazionale Sud-Sud.

Il pomeriggio dalle ore 15,00 un secondo momento focale dedicato ai lavori interni per gli iscritti al sindacato, organizzato sempre nei saloni dell’NH. Prenderanno il via i lavori per il

Congresso Elettivo per i nuovi Organismi Statutari e Delegati Nazionali

Nota su “MP”

Il movimento nasce il 1/04/2015 e trova nei lavoratori delle Forze di Polizia immediato riscontro sul tutto il territorio nazionale. Rappresentato ad ogni livello di contrattazione ed in molteplici tavoli di Lavoro, persegue i 10 punti programmatici sanciti anche nel proprio Statuto. MP è in continua crescita dal momento della sua costituzione, ed auspica una sempre maggiore presenza sui territori ed una sinergia con le altre parti sindacali, al fine di raggiungere al meglio i risultati per la categoria rappresentata.

Com. Stam.