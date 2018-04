Sicilia: Vella (Pd), Musumeci si scusi e rettifichi la sua dichiarazione sui disabili gravissimi

Palermo, – “Mi auguro che il pensiero del Presidente Musumeci sui disabili gravissimi non corrisponda alle parole infelici pronunciate in aula”. Lo dice Daniele Vella, componente della direzione regionale del Partito Democratico.

“’Se non ci fossero stati i disabili gravissimi’ – aggiunge – è una frase che non deve neppure essere pensata. Eppureil Presidente Musumeci la sottolinea per giustificare i tagli che la sua manovra economica apporta ai servizi e alle famiglie siciliane. L’intenzione di avviare una guerra tra categorie più sfortunate della nostra comunità, famiglie bisognose,disabili,poveri e così via, è una idea cattivissima”.

“Pertanto – conclude – il Governatore chieda scusa per la frase pronunciata e rettifichi quanto prima il suo pensiero”.

Com. Stam. Ric. Pubbl.