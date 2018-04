Milano, 25 Aprile 2018 – 73° Anniversario della Liberazione – Manifestazioni – Misure di vigilanza e controllo disposte dalla Questura di Milano

Nella giornata di oggi, 25 corrente, in occasione del 73° Anniversario della Liberazione, nel Capoluogo ed in tutta la provincia, si sono tenute oltre 50 manifestazioni e celebrazioni per le quali il Questore di Milano Marcello Cardona ha disposto mirati servizi di vigilanza e controllo e di ordine e sicurezza pubblica. Tra le altre, alle ore 14:30 ha avuto inizio la Manifestazione nazionale organizzata dal Comitato Permanente Antifascista contro il terrorismo e dal Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

I partecipanti, circa 12.000, si sono concentrati sin dalle ore 12:30 in Corso Venezia e, successivamente, in corteo lo hanno percorso sino a Piazza San Babila per poi proseguire lungo Corso Matteotti, Piazza Meda, via Catena, Largo Matteotti, via Case Rotte, Piazza Scala, via Santa Margherita, via Mengoni sino a Piazza Duomo ove la manifestazione si è conclusa con i discorsi celebrativi delle autorità e per alcuni manifestanti sino a Piazza Fontana. Il dispositivo ha previsto una pianificazione mirata dei servizi, visto il notevole afflusso di persone, e al fine di prevenire l’attuazione di qualsiasi attività di disturbo o illegale e per garantire l’incolumità di tutti i presenti. I servizi disposti dal Questore, in conformità con le determinazioni assunte in Prefettura dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e le risultanze del Tavolo tecnico tenutosi in Questura, hanno previsto sopralluoghi, ispezioni e preventive bonifiche e, nel corso dell’evento, un monitoraggio ad ampio e a medio raggio per il controllo di tutte le sue fasi e una continua vigilanza fissa e mobile lungo il percorso e nelle vie adiacenti con il posizionamento, a protezione e a congrua distanza dai manifestanti, di mezzi della Forza Pubblica in modo da impedire ad eventuali veicoli non autorizzati di inserirsi nel percorso.

In particolare, per il passaggio in Piazza San Babila è stata costituita un’adeguata area di rispetto tra pubblico e corteo, posizionando gli agenti alle transenne con una visuale rivolta in maniera alternata agli spettatori e ai manifestanti.

Fermo restando quanto già previsto dall’Ordinanza del Questore relativamente alla costituzione dell’ ”Area omogenea pedonale Duomo/Mercanti/Dante” in vigore dal 23 dicembre scorso, per l’ingresso in Piazza Duomo, prima dell’arrivo del corteo, sono stati predisposti n.6 varchi d’accesso per il filtraggio ed il controllo delle persone effettuato con metaldetector, contrassegnati da apposita cartellonistica e presidiati durante l’intera durata del servizio: Piazza Duomo angolo San Raffaele, Piazza Duomo lato via Mazzini, Piazza Duomo lato Piazzetta Ex Reale, Piazza Duomo lato via Mengoni, Piazza Duomo lato Galleria Vittorio Emanuele II, Piazza Duomo lato via Marconi e n.2 varchi di deflusso in via Foscolo e in via Pellico. L’ingresso del corteo in Piazza è avvenuto attraverso il solo varco di via Mengoni che è stato presidiato dalla prima mattina a seguito dello spostamento del new jersey.

All’interno della piazza, interamente transennata e preventivamente vigilata è stato assicurato un specifico servizio di controllo, in particolare a ridosso del palco, nell’area sottostante della Stazione MM, nelle parti alte degli edifici circostanti e sulle terrazze del Duomo. Anche nella Piazza la Forza Pubblica è stata impiegata alternativamente con la fronte rivolta verso il pubblico per prevenire e individuare situazioni di criticità.

Sono stati circa 1000 gli uomini e le donne della Polizia di Stato impiegati in uniforme ed in abiti civili, con personale dei Commissariati di PS competenti per territorio, delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con i Reparti specializzati, Nibbio, Bikers, Artificieri, Tiratori Scelti e Unità UOPI, il Reparto Mobile, la Squadra Mobile, la Digos, la Polizia Scientifica, l’Ufficio Tecnico Logistico, la Zona TLC Lombardia e il 2°Reparto Volo della Polizia di Stato di Malpensa che ha consentito la trasmissione delle immagini “elitele” e con personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e dell’Esercito. La Polizia Locale ha provveduto ai relativi servizi di viabilità.

A cura dell’ATM dalle 13:00 alle 18:20 sono state chiuse le uscite della MM che conducono al lastrico pedonale della Piazza Duomo ed è stato effettuato il “salto fermata”.

Stante l’importanza dell’evento sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, presso la Centrale Operativa della Questura è stata attivata dalle ore12:00 la “Sala Gestione Grandi Eventi” che ha garantito la massima efficienza dell’apparato attraverso un fluido coordinamento tra tutte le forze di polizia impiegate le quali hanno reso possibile la riuscita della manifestazione senza alcuna criticità.