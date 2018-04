Festa della Liberazione. Orlando: “Palermo punto di riferimento dell’antifascismo e dell’antirazzismo”

Si è svolta questa mattina a Palermo la tradizionale Festa della Liberazione. La cerimonia più importante, dove era presente, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, insieme agli assessori comunali, si è svolta al Giardino Inglese, con la deposizione delle corone dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia e delle autorità alla lapide dei caduti della Resistenza di Cefalonia e al cippo di Pompeo Colajanni.

“Anche quest’anno – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – il 25 aprile è una straordinaria occasione per fare memoria di una lotta di liberazione che ha creato le condizioni di una costituzione repubblicana che riconosce i diritti di tutti e di ciascuno. Oggi – prosegue il primo cittadino del capoluogo siciliano – fare memoria di quel 25 aprile significa rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per il cammino di liberazione, ma è anche un modo per ricordare che Palermo, ieri come oggi, è capitale anche dei diritti di tutti e di ciascuno riconosce una unica razza umana rifiutando le logiche razziste di chi divide la persona umana secondo il colore della pelle o la religione. Oggi Palermo più che mai è orgogliosamente e irreversibilmente punto di riferimento dell’antifascismo e dell’antirazzismo”.

Al termine, un corteo si è snodato da via Libertà a piazza Verdi, dove, sulla scalinata del Teatro Massimo si è esibita la Corale “San Sebastiano” della polizia municipale. Il corteo si è poi spostato a Palazzo delle Aquile, dove è stata deposta una corona alla lapide, collocata nel 2015, e dedicata alla Resistenza.

