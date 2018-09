Le truppe spaziali di Donald Trump

L ’Impero colpisce ancora. Questo potrebbe essere un buon titolo. L’Impero americano è sempre un passo avanti nella sottile arte di scioccare. Quado lo scorso marzo il presidente Trump aveva annunciato la volontà di creare un nuovo esercito spaziale forse in pochi presero sul serio la questione. In un clima di tagli al budget e riordino delle spese nazionali, immaginare space-shuttle pieni di marines in tuta bianca armati di armi laser sembrava uno scherzo.

startroops

L’idea fu annunciata pubblicamente di fronte ai soldati del Marine Corpse Air Station Miramar, dove Trump sostenne che, in un futuro prossimo, le guerre potrebbero essere combattute nello spazio così come sulla terra, in mare o in cielo. Per questo l’America dovrebbe dotarsi per tempo di una forza apposita.

Durante il mese di giugno un nuovo annuncio, ma meglio articolato. Il sogno del Presidente sarebbe quello di uno “US Space Force”: un corpo assolutamente autonomo dall’aeronautica militare americana (US Air Force), con una propria catena di comando e proprie infrastrutture. Secondo Trump è necessario che gli USA colmino il varco che ormai li separa da potenze quali la Cina e la Russia. Dalla fine del programma spaziale Space-Shuttle l’attività americana nello spazio sembra in lenta ma costante regressione. Al contrario, i suoi principali rivali hanno fatto enormi sviluppi nella tecnologia militare applicata a questo settore, con interessanti ritrovati nella tecnologia anti-satellite. Se il Congresso dovesse approvare questo progetto, la Space Force diverrebbe la 6 forza armata del paese, l’ultima dal 1947.

There’s a starman waiting in the sky

Per quanto folle (e a tratti ridicola) possa sembrare questa idea, gli analisti già da tempo vagliano ipotetici scenari bellici nello spazio siderale. E se l’idea di una guerra a livello spaziale forse non è un’idea così improbabile, sicuramente non verrà combattuta da sodati equipaggiati con armi laser. E’ più probabile, dicono questi esperti, che il gran parte del lavoro verrà svolto da tecnici ed informatici con il sistema del controllo remoto, sfruttando satelliti, hackerando sistemi informatici e colpendo informazioni sensibili.

Eppure c’è chi non è così ottimista. Molti Paesi, in primis la Russia, hanno subito reagito negativamente alle dichiarazioni americane. Grande è il timore che questo rinnovato interesse militare per lo spazio (sopito dai tempi di Reagan) possa portare ad una escalation di militarizzazione. La possibilità di creare eventuali basi militari e, non ultimo, il dislocamento di armi di distruzione di massa orbitali potrebbe portare ad una nuova “Guerra fredda” spaziale.

Nel 1967 venne ratificato il Trattato sullo spazio extra-atmosferico, con il quale gli Stati firmatari si impegnavano a non collocare armi nucleari a livello orbitale o sulla Luna e ad utilizzare lo spazio solo per scopi pacifici (in sostanza, solo per una tranquillissima ricerca scientifica). Queste nuove tendenze potrebbero mettere in crisi questi principi, soprattutto se consideriamo le possibilità forniteci dalle nuove tecnologie (che all’epoca erano ancora sconosciute).

Alcuni esponenti della comunità scientifica, fra cui l’ex astronauta Scott Kelly, si dicono molto preoccupati per questi sviluppi, sostenendo che la tendenza a militarizzare una dimensione finora “pacifica” come quella spaziale avrebbe come unico risultato quello di rallentare il progresso scientifico, andando ad eliminare il proficuo ambiente di studio a collaborazione internazionale che aveva caratterizzato le missioni spaziali. Per ora sappiamo ancora poco del concreto sviluppo di questa idea. Il vicepresidente Mike Pence, in un recente comunicato stampa, ha annunciato che l’obiettivo di creare una forza concretamente operativa è stato fissato per il 2020. Staremo a vedere se il Congresso sarà d’accordo.