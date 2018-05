Non è ancora detta l’ultima parola sull’incontro fra Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un. Nell’ultimo mese intensi colloqui e contatti diplomatici fra gli Stati Uniti e le due Coree avevano portato molti frutti. Prima di tutto era rinato il dialogo fra i due Stati in cui è divisa la penisola. Ma si era dischiusa anche una possibilità inattesa: il primo incontro fra un presidente degli USA e un leader nordcoreano.

Nel corso di un anno si è passati da un’aleggiante spettro di guerra nucleare a un tono disteso, a tratti sereno, fra i due Paesi sulle opposte sponde del Pacifico. Trump spera di siglare un accordo per la denuclearizzazione della Corea del Nord, il cui leader vuole assicurarsi invece la permanenza al potere e usa la minaccia nucleare come strumento di politica estera per rafforzare la propria posizione.

Il 12 giugno a Singapore Trump avrebbe dovuto incontrare Kim Jong-un. Tuttavia, giovedì 24 maggio ha annunciato l’annullamento del vertice in una lettera inviata al suo omologo.

Questa mossa è stata presa dopo alcuni giorni di rinnovata tensione.

Martedì sera il vicepresidente americano Mike Pence era stato invitato da Fox News per parlare dello storico incontro diplomatico che era in programma. Durante l’intervista, Pence ha affermato che la Nord Corea andrà a finire come la Libia soltanto se Kim Jong-un non farà un accordo sulle armi nucleari. A beneficio del lettore ricordiamo com’è finita in Libia: con Gheddafi torturato a morte dai ribelli.

Per due giorni tutto è filato liscio: il segretario di Stato degli USA Pompeo aveva espresso speranza sulla preparazione dell’incontro, parlando di fronte ai senatori americani.

Ma le dichiarazioni di Pence sono arrivate alle orecchie dei nordcoreani, che non sono rimasti indifferenti alle allusioni a un destino “libico”. Giovedì mattina il viceministro degli Esteri Choe Son-hui ha pronunciato parole di fuoco. Ha definito Pence uno “scemo politico” per aver paragonato la Corea del Nord alla Libia e ha alzato il livello dello scontro: “se gli Stati Uniti ci incontreranno in una stanza oppure ci fronteggeranno in una resa dei conti nucleare dipende interamente dalle loro decisioni e dal loro comportamento”.

Tuttavia, qualche ora dopo queste affermazioni provocatorie, la Corea del Nord sembra essere tornata sui suoi passi. Con un gesto significativo, ma già programmato, ha provveduto alla chiusura dell’unico sito nucleare del Paese, a Punggye-ri, dove il regime aveva tenuto sei test nucleari.

Questa mossa, necessaria nel lungo percorso verso la denuclearizzazione, non è però bastata. La Casa Bianca infatti, quando a Washington era ancora mattina, ha rilasciato una lettera con cui Trump annunciava a Kim l’annullamento dell’incontro. Una decisione basata sulla “rabbia tremenda e aperta ostilità” mostrate nelle recentissime dichiarazioni del viceministro nordcoreano. Accanto a velate minacce (“il nostro potenziale nucleare è così massiccio e potente che prego Dio che non debba mai essere usato”), Trump ha espresso il forte desiderio di incontrare il dittatore nordcoreano e ha lasciato una porta aperta affermando che “un dialogo meraviglioso si stava creando” e che “in definitiva è solo quel dialogo che conta”.

Che ci sia la Cina di mezzo alle nuove frizioni fra Corea del Nord e USA? Negli ultimi giorni le relazioni fra il drago cinese e la nazione a stelle e strisce si sono inasprite e secondo Trump l’atteggiamento di Kim è cambiato in peggio dopo l’ultimo viaggio a Pechino.

Ma la speranza di un incontro non è svanita. Sabato 26 maggio il presidente sudcoreano Moon e il nordcoreano Kim si sono infatti visti al confine fra i due Stati. In questo incontro a sorpresa, richiesto proprio da Kim, egli ha manifestato la “ferma volontà” di vedere Trump e ha ribadito la sua disponibilità alla denuclearizzazione della penisola. Lo stesso giorno Trump ha pronunciato parole di distensione: “stiamo avendo colloqui molto produttivi con la Corea del Nord sul ripristino del vertice che, se ci sarà, resterà a Singapore lo stesso giorno, il 12 giugno e, se necessario, sarà esteso oltre quella data”.

Domenica le parti in campo sono tornate più vicine che mai. Una squadra di funzionari statunitensi si è recata in Corea del Nord per tenere trattative con i nordcoreani su un possibile incontro, come riporta il Washington Post.

Un segno che forse, nonostante tutto, Donald Trump e Kim Jong-un parleranno faccia a faccia.