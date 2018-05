Figuccia. Al via tour regionale in 100 Comuni, per riconoscimento insularità alla Sicilia

Giorno 15 maggio a partire dalle ore 15.00 il direttivo di #CambiAmo la Sicilia con il suo coordinatore regionale Vincenzo Figuccia chiama a raccolta il popolo siciliano per rivendicare le grandi battaglie di giustizia sociale, i temi della fiscalità di vantaggio, delle zone ad economia speciale e della defiscalizzazione della benzina. La giornata, sarà la prima di un lungo tour che coprirà 100 comuni Siciliani dove verranno allestiti gazebi finalizzati a promuovere l’affermazione e il riconoscimento del principio di insularità. Insieme a tutti i movimenti sicilianisti e autonomisti presenti in Sicilia durante questa prima manifestazione si procederà alla raccolta firme per la modifica dell’articolo 119 della Costituzione e dell’art. 38 dello Statuto, in una giornata nel segno dell’indipendenza Siciliana. “Ho voluto fortemente questa giornata – afferma Figuccia – come componente della Commissione Statuto e prima ancora, da uomo libero figlio di questa terra. Vi aspetterò qui, lontano da salotti e aule magne, sotto un semplice gazebo per rivendicare un’autonomia legislativa e fiscale ad oggi purtroppo dopo 70 anni, ancora incompiuta”.