Meteo. Domani allerta GIALLA

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La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo GIALLA per condizioni avverse da stasera e per le prossime 24/36 ore. In particolare DALLA SERATA DI OGGI, MARTEDÌ 1 MAGGIO 2018, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO VENTI FORTI O DI BURRASCA, CON RAFFICHE SINO A BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI ORIENTALI, IN SUCCESSIVA ROTAZIONE DA SUD-OVEST NELLA GIORNATA DI DOMANI. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE. DAL POMERIGGIO DI DOMANI, MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2018, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA […]

La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo GIALLA per condizioni avverse da stasera e per le prossime 24/36 ore.

In particolare

DALLA SERATA DI OGGI, MARTEDÌ 1 MAGGIO 2018, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO VENTI FORTI O DI BURRASCA, CON RAFFICHE SINO A BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI ORIENTALI, IN SUCCESSIVA ROTAZIONE DA SUD-OVEST NELLA GIORNATA DI DOMANI.

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

DAL POMERIGGIO DI DOMANI, MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2018, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

2018_05_01_20909

Com. Stam.

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