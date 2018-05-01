Meteo. Domani allerta GIALLA
La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo GIALLA per condizioni avverse da stasera e per le prossime 24/36 ore.
In particolare
DALLA SERATA DI OGGI, MARTEDÌ 1 MAGGIO 2018, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO VENTI FORTI O DI BURRASCA, CON RAFFICHE SINO A BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI ORIENTALI, IN SUCCESSIVA ROTAZIONE DA SUD-OVEST NELLA GIORNATA DI DOMANI.
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
DAL POMERIGGIO DI DOMANI, MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2018, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.
I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
Com. Stam.
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