Progetto pilota EIC investirà 34 milioni di EUR in 14 progetti innovativi per facilitarne un rapido accesso al mercato

Nel quadro del progetto pilota del Consiglio europeo per l’innovazione (EIC) la Commissione europea finanzierà 14 progetti di primissimo livello per consentire un accesso più rapido al mercato dei loro prodotti innovativi. Ciascun progetto riceverà circa 2 milioni di EUR tramite la sezione “corsia veloce per l’innovazione” del progetto EIC. I 14 progetti coinvolgono 59 partner provenienti da 18 paesi, tra cui piccole e medie imprese, partner industriali, università e organizzazioni senza scopo di lucro.

Grazie al finanziamento della Commissione e all’accelerazione del sostegno alle imprese, i progetti potranno finanziare le proprie attività innovative vicine al mercato.

Tra i progetti selezionati per un finanziamento vi sono una tecnologia di riciclaggio per utilizzare nelle linee di produzione la gomma di pneumatici giunti alla fine del proprio ciclo vitale in luogo della gomma vergine, un sistema per curare la fibrillazione atriale permanente, uno strumento di intelligenza artificiale che migliora la qualità video e contiene il volume di traffico internet per streaming video e una pompa di calore Stirling per uso industriale a temperature elevate.

Il programma “corsia veloce per l’innovazione” è un elemento centrale del progetto pilota EIC, mirato su prodotti, servizi, processi o modelli imprenditoriali radicalmente innovativi che spalancano nuovi mercati. Esso assicura fino a 3 milioni di EUR di finanziamenti a consorzi composti da 3-5 partner, tra cui piccole e medie imprese (PMI), centri di ricerca di imprese partecipanti, università, organizzazioni di cluster, associazioni di categoria, incubatori, investitori e settore pubblico. Il programma si rivolge a tecnologie, concetti e modelli commerciali relativamente maturi e vicini al mercato. Le PMI partecipanti hanno inoltre accesso gratuito ad attività di coaching aziendale e servizi di accelerazione d’impresa .

Alla data limite del 31 maggio 2018 la Commissione europea aveva ricevuto 2016 proposte. La prossima data limite per la “corsia veloce per l’innovazione” è il 23 ottobre 2018.

