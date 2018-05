“Il consumo di tabacco resta una minaccia per le nostre società”

Dichiarazione del Commissario Andriukaitis in occasione della Giornata mondiale senza tabacco

Bruxelles, 30 maggio 2018: Il consumo di tabacco resta la principale causa di malattie croniche e morte evitabile nell’UE. Secondo le statistiche sulla mortalità nell’UE dovuta al cancro al polmone, che è la tipologia di cancro maggiormente associata al fumo, nel 2015 i decessi sono stati 273 400; 273 400 morti di troppo. C’è chi ha perso un figlio, un genitore, un fratello, una sorella o un amico. Il cancro al polmone rappresenta un quinto di tutti i decessi per cancro. Il tabacco è anche un grave fattore di rischio per molte altre forme di cancro e per altre gravi patologie, come le malattie cardiovascolari.

Mi preoccupa molto che la percentuale di fumatori nell’UE dal 2014 a oggi sia rimasta stabile al 26%, e mi preoccupa ancor di più che la percentuale di fumatori tra i giovani fra i 15 e i 24 anni, sia aumentata dal 25% nel 2014 al 29% nel 2017. Poiché ho perso persone care a causa del tabacco, sono profondamente amareggiato dalle statistiche sui giovani fumatori. Dobbiamo invertire la tendenza. Uno degli obiettivi principali della nuova direttiva sui prodotti del tabacco (DPT), che è diventata pienamente applicabile nell’UE due anni fa, è rendere i prodotti del tabacco meno attraenti per i giovani. La crescente popolarità proprio tra i giovani di nuovi prodotti come le sigarette elettroniche è fonte di grande preoccupazione.

Abbiamo compiuto passi importanti per una migliore protezione della salute dei cittadini dal consumo di tabacco, in particolare con l’attuazione della direttiva sui prodotti del tabacco e della direttiva sulla pubblicità del tabacco. Il 6 maggio di quest’anno abbiamo raggiunto un traguardo fondamentale con l’entrata in vigore delsistema di tracciabilità e rintracciabilità dell’UE, che ci ha resi la prima giurisdizione a livello mondiale ad aver posto in essere il quadro giuridico necessario per combattere il commercio illecito di tabacco. Nel maggio 2020 entrerà in vigore anche un divieto sulle sigarette al mentolo. Alla fine dell’anno scorso abbiamo inoltre avviato l’azione comune contro il tabagismo alla quale abbiamo destinato quasi 2 milioni di euro per aiutare gli Stati membri ad attuare la DPT nei prossimi tre anni. Anche le organizzazioni non governative possono svolgere un ruolo importante, ed è per questo che lo scorso aprile ho annunciato il premio dell’UE per la salute destinato alle ONG, per mettere in evidenza le iniziative delle ONG internazionali, europee, nazionali o regionali che più delle altre hanno contribuito sensibilmente a prevenire il consumo di tabacco tra i cittadini dell’UE. Il termine per la presentazione delle candidature è il 15 giugno 2018 e consegnerò il premio a novembre.

Durante l’esercizio della professione medica, sono stato testimone dei gravi danni alla salute causati dal consumo di tabacco e so quanto sia importante affrontare il problema da tutte le angolature. Dobbiamo tutti intensificare gli sforzi volti ad informare, educare e proteggere i cittadini dagli effetti nocivi del tabacco.

