Lirica: Sentenza Corte di Giustizia Europea, Anfols e sindacati chiedono incontro urgente al Governo

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea che, combinata con il Decreto Dignità, sta creando gravissimi problemi per l’assunzione a termine dei lavoratori, si sono riuniti oggi a Roma, presso la Presidenza AGIS, il Presidente e il Vicepresidente ANFOLS – Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche, Cristiano Chiarot e Francesco Giambrone, insieme ai rappresentati sindacali Emanuela Bizi (CGIL), Luigi Pezzini (CISL), Giovanni Di Cola (UIL), Enrico Sciarra (FIALS).

Dopo una discussione sulla possibilità di trovare una soluzione per superare l’attuale situazione, nelle more di un percorso che porti a risultati concreti, hanno sottoscritto una lettera comune indirizzata al Ministro del Lavoro Luigi Di Maio e al Ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli per affrontare tale situazione con la massima urgenza. “I sottoscritti – si legge nella lettera – avendo constatato l’oggettiva difficoltà di pervenire a soluzioni esclusivamente affidate all’autonomia collettiva, chiedono un incontro urgentissimo onde scongiurare la paralisi del settore e il rischio di significative ricadute occupazionali, derivanti dal quadro normativo scaturito”

