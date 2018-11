Figuccia: “Lavorare alle riforme su ex pip, forestali, infrastrutture, oppure Miccichè si dimetta”

“Purtroppo dentro questa coalizione ci sono diversi nodi critici da sciogliere – a dirlo è Vincenzo Figucciaa, deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – Ritengo che il Presidente della Regione abbia una sua maggioranza e che non si debbano cercare pezzi tra i banchi dell’opposizione. Ci si preoccupi piuttosto di non perdere i pezzi della coalizione. Poi aggiunge: “Il Presidente dell’Assemblea prenda atto di questo deficit e si dimetta per l’incapacità di fare amalgama.

Bisogna realizzare subito tante iniziative che dovevano essere al centro delle attività di questo parlamento dalla riforma dei forestali alle misure per lo sviluppo, della piccola e media impresa in Sicilia, dal dissesto idrogeologico al passaggio degli ex pip in Resais. I siciliani non possono attendere, si prenda atto della mancanza del numero legale”.

