SI.NAL.P. – Sit in presso INPS di Palermo

la federazione nazionale scuola e formazione del si.na.l.p., ha organizzato per giorno 21/09/2018, un sit in di protesta che si svolgera’ dalle ore 09.00 alle 15.00, presso la sede dell’inps sita in via degli orti a palermo, per sollecitare il riesame delle naspi degli ex lavoratori dell’anfe reg.le sicilia e la mancata erogazione del fondo fis, ai lavoratori dell’ente san giovanni apostolo.

il notevole ritardo nella esecuzione dei riesami inerenti le pratiche di sostegno al reddito e la mancata erogazione del fondo di integrazione salariale, sta aggravando la gia’ critica condizione di un intero comparto.

