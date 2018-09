Ex dipendenti OPCER, l’ultimo appello a Papa Francesco

“Nell’imminente arrivo del Santo Padre nella nostra Città, gli ormai ex lavoratori dell’opera pia Cardinale Ruffini rivolgono un accoratissimo appello: “liberaci dal male della disoccupazione, della povertà, dell’ingiustizia subita dal peccato del licenziamento.

Noi ex dipendenti, per colpa di un Cda insensibile che non ha voluto trovare soluzioni alternative per salvare le 42 anime, destinati all’inferno della macellazione sociale, non ci resta che affidarci a Sua Santità certi che si farà carico del nostro dolore”

