Lavoro – Incontro tra l’Assessora Marano ed i sindacati dei dipendenti comunali. Il 19 nuova riunione alla presenza del Sindaco.

Palermo: L’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessora al Lavoro, Giovanna Marano, delegata dal Sindaco, ha incontrato separatamente le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del Comune di Palermo.

Interessate agli incontri sono state le Segreterie della Funzione Pubblica Cgil, Cisl Funzione Pubblica, Uil FPL, CSA Regioni e Autonomie Locali.Oggetto del confronto, lo stato delle relazioni sindacali all’interno del Comune e l’impegno, da parte dell’Amministrazione, a svolgere in questa settimana tutti gli atti propedeutici all’incontro che si terrà il 19 settembre con Il Sindaco.L’Assessora ha confermato l’impegno del Sindaco a fornire risposte alle legittime aspettative dei dipendenti, anche attraverso le compatibili previsioni del bilancio e dei diritti maturati.”Già oggi pomeriggio è prevista la riunione dell’OIV – ha detto Marano – che sarà utile a disporre di un concreto quadro di insieme. Gli incontri svolti hanno fatto emergere la volontà comune delle parti di affrontare le priorità in ordine alle emergenze in corso ed alle questioni contrattuali aperte, nella consapevolezza degli stretti vincoli finanziari e delle disposizioni del nuovo contratto collettivo di lavoro.”

Com. Stam.