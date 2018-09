Associazione InformaGiovani assume part-time a tempo indeterminato a Palermo

L’associazione InformaGiovani, ente di coordinamento di un network europeo di organizzazioni giovanili che si occupano di volontariato e mobilità internazionale, educazione non formale ed informazione giovanile, sta selezionando una persona da impiegare, con contratto part-time a tempo indeterminato, presso la propria sede di Palermo.

La scadenza per l’invio della candidatura con le modalità indicate di seguito è il prossimo 30 settembre La nuova persona di staff si affiancherà all’attuale gruppo di lavoratori e volontari nella gestione di tutte le attività associative. Poiché tali attività sono diversificate, la nuova persona inserita nello staff dovrà svolgere un periodo retribuito di prova e formazione al termine del quale si identificherà l’area o le aree di maggiore impegno (in base alle esigenze dell’associazione e alle propensioni personali) fra le seguenti:

Progettazione comunitaria per la mobilità e l’educazione non formale

Progettazione nazionale e comunitaria per l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati

Organizzazione campi di volontariato internazionali

Per tutte i settori, è da intendersi come requisito trasversale quello della comunicazione tramite post sul blog e sui social network dell’Associazione.

Poiché la selezione si inserisce in un contesto non formale, non sono richiesti ai candidati titoli o certificazioni specifici, ma comprovata esperienza relativa a:

Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, con livello almeno B2

Precedente esperienza operativa del programma comunitario “Erasmus+”. L’esperienza con altri programmi, soprattutto REC ed EFC, costituisce un titolo preferenziale. Per esperienza operativa si intende almeno una fra: redazione di progetti, gestione di progetti, rendicontazione di progetti.

Flessibilità negli orari di lavoro e nella gestione del carico di lavoro su singoli periodi. Sono infatti possibili momenti di picco dell’attività e può essere richiesta la disponibilità a lavorare nel fine settimana o a partecipare ad eventi residenziali con eventuali periodi compensativi

Autonomia organizzativa per la gestione di obiettivi e carichi di lavoro condivisi con il gruppo di staff e volontari

Buona conoscenza degli applicativi Office, con particolare riferimento ad Excel o altri software analoghi open source

Disponibilità a viaggi in Italia e all’estero per la partecipazione a brevi incontri del network internazionale o altre attività con partner UE ed extra UE o per la preparazione di progetti nazionali/internazionali dell’associazione o per il coordinamento/accompagnamento di giovani in Italia e all’estero

Costituiscono titoli preferenziali: Precedente esperienza di lavoro all’interno di organizzazioni giovanili similari Patente di guida B e disponibilità alla guida.





Tempi e modalità di selezione

Nel corso del mese di ottobre, coloro i cui CV e le cui lettere di motivazione saranno stati vagliati positivamente dallo staff di InformaGiovani saranno invitati ad un colloquio da svolgere presso la sede di IG a Palermo o tramite Skype.

La selezione si concluderà entro la fine di ottobre.

Periodo di formazione e prova, contratto

Fra coloro che sosterranno il colloquio, saranno selezionate fino ad un massimo di tre persone che svolgeranno un periodo di prova e formazione retribuito nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Il compenso netto per questo periodo, con contratto di lavoro a tempo determinato , sarà di 250 euro mensili.

Una volta terminato il periodo di prova, la persona selezionata avrà un contratto a tempo indeterminato part-time con compenso mensile compreso fra 500 e 550 euro .

Per ulteriori dettagli e per le modalità di presentazione della candidatura, scarica il file

