Giovani Energie, il Servizio Civile Nazionale Universale 2018 a Cori

Le domande entro il 28 Settembre al Consorzio Parsifal. Il progetto di educazione e promozione interculturale si svolgerà presso il Segretariato Sociale del Comune di Cori. 6 i posti a disposizione per coloro che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 28 anni. I volontari verranno impiegati per 5 giorni e 30 ore settimanali.

C‘è tempo fino a venerdì 28 Settembre per iscriversi al Servizio Civile Nazionale Universale 2018 che si svolgerà presso il Segretariato Sociale del Comune di Cori in collaborazione con il Consorzio Parsifal. 6 i posti a disposizione, rivolti a coloro che abbiano un’età compresa tra i 18 e il 28 anni, interessati ad impegnarsi per un anno in un’esperienza altamente formativa e di alto valore etico, che consentirà di conoscere meglio se stessi e avvicinarsi con un’ottica diversa agli altri.

La domanda, scaricabile dal sito del Consorzio Parsifal, dovrà pervenire unicamente presso la sua sede, in Viale G. Mazzini, 51 a Frosinone: consegnata a mano, dal lunedì al venerdì negli orari: 9:00 – 13:30, 15:00 – 18:00, oppure spedita allo stesso indirizzo tramite raccomandata A/R, o inviata a mezzo pec. In seguito è bene consultare il portale del Consorzio Parsifal oppure la sua pagina Facebook per rimanere aggiornati in merito alle prove di selezione.

“Giovani Energie” è il nuovo progetto di educazione e promozione interculturale dell’Assessorato alle Politiche Sociali dell’ente lepino che punta ad aiutare i minori stranieri presenti sul territorio a superare la percezione di diversità e il dualismo derivante dal confronto con la propria cultura di origine. Per questo motivo verrà offerto loro un sostegno nel percorso di inclusione e integrazione nella comunità locale, al fine di ridurre il rischio di emarginazione e intolleranza, facendo leva sul loro inserimento e successo scolastico.

I candidati verranno valutati dal Consorzio Parsifal sulla base dei criteri indicati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e secondo il possesso dei requisiti generali del bando e quelli specifici progettuali. Si terrà anche conto delle esperienze pregresse, dei titoli professionali e delle attitudini espresse dai concorrenti. I volontari si occuperanno di una serie di attività all’uopo predisposte dall’équipe dei Servizi Sociali di Cori, per un totale di 30 ore settimanali ripartite su 5 giorni.

Com. Stam.