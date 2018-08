Collaboratori scolastici, Figuccia: “no a discriminazioni. Garantire l’intera platea”

Un emendamento all’ultima legge di Bilancio, approvata in Senato, ha consentito agli ex LSU di Palermo circa 519 svolgenti funzioni di collaboratori scolastici nelle scuole della provincia, l’accesso ad un concorso per la stabilizzazione di 305 operatori.

Tutto chiaro se non fosse che l’intera platea ammonta a 460 unità. Ad intervenire nella vertenza è il deputato regionale dell’Udc Vincenzo Figuccia: un esclusione ingiusta di 160 padri e madri di famiglia che dopo anni e anni di servizio svolti con grande professionalità, vedono crollarsi ogni aspettativa e progetto di vita. Non è inammissibile – dice il parlamentare che si è recato in sostegno ai tanti operatori stamane in sitin davanti la sede dell’USR di via Fattori a Palermo. “Ho inoltrato immediatamente un’interrogazione all’assessore regionale per le autonomie e gli enti locali perché ci si attivi per una piena e fruttuosa interlocuzione con il Ministero volta a garantire l’intera platea e non solo una parte. Peraltro oltre alla discriminazione, non si vuole ignorare l’enorme disagio che scaturirà con l’avvio dell’ormai prossimo anno scolastico nell’erogazione dei servizi di accoglienza, vigilanza e pulizia visto e considerato che le carenze in pianta organica presso gli istituti scolastici siciliani, sono notevoli”

