Formazione professionale. Figuccia: “Restituire dignità all’intero comparto senza discriminazioni di ogni sorta.”

Palermo: Tengo a precisare, per evitare fraintendimenti, che ho sempre ritenuto i lavoratori della Formazione professionale appartenenti ad un unico comparto indipendentemente dal ramo in cui hanno prestato la propria attività (interventi ed ex sportelli multifunzionali).

Il dramma vissuto da 8000 famiglie in questi anni, mi ha da sempre provocato un profondo dolore, per tale motivo sono stato naturalmente spinto a stare dalla parte del giusto, ovvero al fianco dei lavoratori, senza discriminazioni di ogni sorta, costretti a stare in piazza per rivendicare i propri diritti”. A dichiararlo è Vincenzo Figuccia Deputato regionale e leader del movimento sicilianista Cambiamo La Sicilia .Ogni mio sforzo è stato e sarà orientato per restituire dignità all’intero comparto, prosegue Figuccia puntando all’applicazione delle legge regionale n. 24/76 a tutela dei lavoratori.Se la Regione – conclude il Deputato – non troverà soluzioni valide per ricollocare uomini e donne che, da troppo tempo invocano la normalità, sarà una sconfitta per tutti i siciliani onesti che ripongono fiducia nella giustizia, sino ad oggi negata per gli operatori della Formazione professionale”.

Com. Stam.