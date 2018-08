Corpo forestale, Figuccia: “Urge un percorso per la stabilizzazione. No a mance e contentini”

L’assessore Bandiera aveva annunciato che i forestali avrebbero lavorato sui fiumi, sui corsi d’acqua, sulla manutenzione delle strade, nei musei, nei siti archeologici e complessivamente tra Musumeci e lo stesso assessore, le dichiarazioni in campagna elettorale erano quelle che gli operatori del Corpo forestale avrebbero lavorato tutto l’anno e non sarebbero stati fermi neanche un giorno.

A dichiararlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue. Purtroppo, siamo ormai ad agosto inoltrato e sia il personale dell’antincendio che doveva essere impegnato in periodi antecedenti a quelli esposti al rischio incendi, sia i forestali della manutenzione che lavorano in azienda, non sono stati utilizzati come si doveva. Peraltro, bisogna prendere atto che i recenti e sistematici fenomeni a carattere temporalesco e i rischi idrogeologici che colpiscono la nostra regione, figli degli irreversibili mutamenti climatici, postulano sempre più l’esigenza di attuare quanto previsto dall’articolo 25 della legge regionale 9 del 2013 con il quale, lo stesso personale antincendio, una forza lavoro di 6 mila unità, può essere impiegato nelle funzioni di Protezione Civile. Giampilieri, Messina e Agrigento sono solo alcuni dei casi nei quali in maniera eloquente ed efficace, questi operatori sono intervenuti in tal senso. In questa cornice piena di perplessità e incertezze, c’è stato soltanto un piccolo contentino con un aumento di qualche centesimo ma in realtà i forestali – dice il parlamentare – non hanno bisogno di mance ed elemosine. Piuttosto urge che questi vengano contrattualizzati attraverso una stabilizzazione del loro impiego e del loro contratto di lavoro. Questo era l’impegno e questo vogliamo che venga rispettato”.

Com. Stam.