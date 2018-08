Immessi in servizio 13 operatori sanitari fra infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia e tecnici di laboratorio

Giammanco: «Stiamo allineando, progressivamente e secondo le indicazioni assessoriali, la dotazione organica ai fabbisogni di salute e alle necessità del turnover del personale». Scade oggi l’avviso pubblico per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigenti medici.

Catania – Il Ferragosto sorride a 4 infermieri, 4 ostetriche, 2 tecnici di radiologia e 3 tecnici di laboratorio: dal 16 agosto saranno immessi in servizio all’Asp di Catania.Per infermieri, ostetriche e tecnici di radiologia il contratto a tempo indeterminato arriva grazie allo scorrimento delle graduatorie di bacino Catania-Ragusa-Siracusa; per i tecnici di laboratorio è stata, invece, utilizzata una graduatoria attiva presso il Policlinico di Catania.«Ringrazio la Direzione amministrativa e gli Uffici per il lavoro che stanno svolgendo che consente di immettere in servizio nuove risorse proprio in un periodo di maggiore necessità – afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, dr. Giuseppe Giammanco -. Stiamo così allineando, progressivamente e secondo le indicazioni assessoriali, la dotazione organica ai fabbisogni di salute e alle necessità del turnover del personale. Concluse le mobilità si avvieranno tra il 2018 e il 2019 le procedure concorsuali».È stata inoltre pubblicata, sul sito www.aspct.it, la graduatoria relativa alla procedura di mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del SSN, con priorità alla mobilità in ambito regionale, per la copertura di 115 posti di OSS.

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIRIGENTE MEDICO

Scade oggi l’avviso pubblico per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di:

– dirigente medico di Anatomia Patologica, da assegnare all’UOC di Anatomia Patologica dell’Ospedale di Caltagirone;

– dirigente medico di Anestesia e Rianimazione, da assegnare alle UU.OO.CC. di Anestesia e Rianimazione dei Presidii ospedalieri aziendali;

– dirigente medico di Cardiologia, da assegnare alle UU.OO.CC. di Cardiologia dei Presidii ospedalieri aziendali;

– dirigente medico di Malattie Infettive, da assegnare all’UOC di Malattie Infettive dell’Ospedale di Caltagirone;

– dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia, da assegnare alle UU.OO.CC. di Ortopedia e Traumatologia dei Presidii ospedalieri aziendali;

– dirigente medico di Pediatria, da assegnare alle UU.OO.CC. di Pediatria dei Presidii ospedalieri aziendali.

Gli interessati devono essere in possesso di:

– diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;

– specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine, ai sensi del D.M. 30.01.1998 e 31.01.1998 e loro ss.mm.e ii.;

– iscrizione all’Ordine dei Medici.

Gli aspiranti devono presentare istanza esclusivamente tramite procedura informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda (www.aspct.it – sezione bandi di concorso), seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

STABILIZZAZIONI COMMA 1

Sul versante delle stabilizzazioni, scadrà il 16 agosto p.v. il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura per 3 posti di dirigente biologo, disciplina di Patologia clinica, il cui avviso, già pubblicato sulla GURS del 29 giugno 2018, è stato pubblicato sulla GURI del 17 luglio 2018.

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, come già anticipato, entro le ore 23.59 del 16 agosto esclusivamente online tramite il seguente link https://gestionali.aspct.it/stabilizzazioni.

STABILIZZAZIONI COMMA 2

Per quanto attiene alla stabilizzazione del personale precario di comparto, in possesso dei requisiti indicati dal comma 2 del Dlgs 75/2017, con delibera n. 2873 del 31 luglio si è provveduto all’ammissione dei candidati alle relative procedure, che riguardano: 5 collaboratori professionali sanitari (vari profili) e 1 assistente sociale.

Le Commissioni esaminatrici, costituite con delibere n. 2596 del 12 luglio u.s. e n. 2840 del 31 luglio u.s., sono già a lavoro per ultimare i procedimenti concorsuali entro la fine del mese di settembre.

CONCORSI PER 80 DIRIGENTI MEDICI

Sul fronte concorsi, sulla GURS, serie concorsi, n. 9 del 29 giugno 2018, sono stati pubblicati i bandi per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:

– 49 posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza – MCAU;

– 20 posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione;

– 11 posti di dirigente medico di Radiodiagnostica;

Entro il mese di agosto il bando sarà pubblicato sulla GURI, serie concorsi. Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione.

Com. Stam.