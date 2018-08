Forestali. Rinnovo del contratto integrativo. Figuccia: “mancata discontinuità con il Governo Crocetta lascia l’amaro in bocca”

“Il rinnovo del contratto integrativo di lavoro per il comparto forestale, derivante da una proposta dall’ex Assessore in quota PD Antonello Cracolici e firmato pochi giorni or sono dall’attuale esecutivo regionale, lascia l’amaro bocca.” –

A dichiararlo è il Deputato regionale Vincenzo Figuccia leader del movimento sicilianista CambiAmo la Sicilia – “Avvallare tale contratto, espressione del passato governo Crocetta, escludendo dal tavolo delle trattative la maggior parte di associazioni e sindacati autonomi, – prosegue Figuccia – rappresenta un autogol per la maggioranza.”

“La discontinuità con le politiche disastrose del passato, osteggiate dagli stessi attuali Assessori, firmatari oggi di un contratto che non è espressione dei lavoratori, evidentemente non c’è stata.”

– Conclude il parlamentare siciliano –

Com. Stam.